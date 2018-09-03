أفغانستان: مقتل 18 مسلحا من طالبان بعمليات أمنية

ووفقاً للوزارة فقد تم ضبط كميات من الأسلحة بحوزة المجموعة.
وفِي بيان منفصل، أعلنت الداخلية الأفغانية مقتل 7 إرهابيين من طالبان وإصابة 4 عناصر بجروح في عملية مشتركة للشرطة والجيش الوطني على معاقل الإرهابيين في مناطق بشران وانجير بمديرية نادي علي في هلمند.
ولفتت الوزارة إلى أن 3 رجال شرطة أصيبوا بجروح طفيفة في العملية، مؤكدةً عدم تعرض المدنيين لأية خسائر في الأرواح.
ونوه بيان الداخلية الأفغانية إلى أن العملية التي ما تزال مستمرة أدت لتطهير عدة قرى من تواجد الإرهابيين، كما عثرت القوات الأمنية على 8 عبوات ناسفة في المنطقة.
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