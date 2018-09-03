أفغانستان: مقتل 18 مسلحا من طالبان بعمليات أمنية

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، يوم الاثنين، إن 18 مسلحا بحركة طالبان قتلوا وأصيب 3 عناصر بالشرطة الوطنية بعمليات أمنية منفصلة في ميدان ورداك المتاخمة للعاصمة وهلمند في الجنوب، لافتةً إلى أن القوات الأمنية طهرت عدة قرى من الإرهابيين.

© AP Photo / Massoud Hossaini حركة "طالبان" توافق على المشاركة في لقاء موسكو بشأن أفغانستان

كابول — سبوتنيك . وأشار بيان نشر على موقع الوزارة في شبكة الإنترنت إلى أن "القوات الوطنية نفذت يوم أمس عملية خاصة في قرية فولاد خان بولاية ميدان ورداك، أسفرت عن مصرع 11 عضواً بحركة طالبان الإرهابية".

ووفقاً للوزارة فقد تم ضبط كميات من الأسلحة بحوزة المجموعة.

وفِي بيان منفصل، أعلنت الداخلية الأفغانية مقتل 7 إرهابيين من طالبان وإصابة 4 عناصر بجروح في عملية مشتركة للشرطة والجيش الوطني على معاقل الإرهابيين في مناطق بشران وانجير بمديرية نادي علي في هلمند.

ولفتت الوزارة إلى أن 3 رجال شرطة أصيبوا بجروح طفيفة في العملية، مؤكدةً عدم تعرض المدنيين لأية خسائر في الأرواح.

ونوه بيان الداخلية الأفغانية إلى أن العملية التي ما تزال مستمرة أدت لتطهير عدة قرى من تواجد الإرهابيين، كما عثرت القوات الأمنية على 8 عبوات ناسفة في المنطقة.