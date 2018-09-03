أردوغان يدعو إلى الحد من هيمنة الدولار في العالم

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن اعتماد التجارة الدولية على الدولار أصبح مشكلة، داعيا إلى التحول إلى التجارة بالعملات الوطنية.

قرغيزستان – سبوتنيك . وقال أردوغان، خلال إلقائه كلمة في قمة مجلس التعاون للبلدان الناطقة بالتركية، شلبون-أتا القرغيزية: "نحن نعيش أوقات عصيبة.. هناك بعض الدول تتجاهل الحوار الدولي تستخدم التهديد والابتزاز. والعقوبات الدولية أصبحت بمثابة مادة الديناميت التي يتم وضعها تحت الاتفاقيات. ولذلك تحتاج الدول الناطقة بالتركية لإظهار تضامنها، لكي يعتمد النظام العالمي في عمله على العدالة وعلى أساس الاحترام المتبادل."

وأكد أردوغان أن اعتماد التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة على الدولار "يصبح اليوم عائقا" يحول دون التنمية الاقتصادية.

وقال أردوغان: "أعتبر أن تكثيف التجارة بالعملات الوطنية يعد شرطا ضروريا للتنمية".

وعلى حد قوله، فإن النظام الحالي المرتبط بالدولار قد تحول في الوقت الحاضر إلى مشكة كبرى.

ويشارك في القمة، التي تقام في مقر رئاسة قرغيزستان على ساحل بحيرة هضبة إيسيك-كول رؤساء قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف، وأذربيجان — إلهام علييف، وكازاخستان — نور سلطان نزارباييف، وتركيا — طيب أردوغان. ويشارك ميرضياييف ورئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، في القمة كضيفي شرف.