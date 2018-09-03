إدارة أوباما عززت النزاع في أوكرانيا

© AFP 2018 / Michail Palinchak بوروشينكو: لم يعد هناك انقسام في أوكرانيا والخيار الأوروبي يوحدها

موسكو– سبوتنيك . وقال لافروف مخاطبا طلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية: "هذا ما يخص النزاعات الدولية والأزمات الدولية سوى كان ذلك في الشرق الأوسط أوفي شمال أفريقيا أو في أوكرانيا حيث بذلت الولايات المتحدة في عهد إدارة أوباما جهودا نشطة لتشكيل النزاع الذي تعمل السلطات الأميركية الحالية اليوم على الابقاء عليه " ساخنا" على حدودنا لإزعاج روسيا."

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك اللتين قد أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني، كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها في إطارات مختلفة بما في ذلك في إطار "صيغة نورماندي" (فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا).

وتجري عملية تسوية الوضع في دونباس بما في ذلك في إطار عمل مجموعة الاتصال في مينسك، حيث تم الاتفاق على ثلاث وثائق تحدد الخطوات الرامية للحد من تصعيد النزاع. إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم اتفاقات الهدنة.