وزير الثقافة البرازيلي يعد بإعادة بناء المتحف الوطني بعد حريق أتى عليه

أعلن وزير الثقافة البرازيلي سيرجيو سا ليتان، اليوم الاثنين، عن خطط إعادة بناء المتحف الوطني في ريو دي جانيرو، الذي أتت عليه النيران مساء يوم الأحد.

© REUTERS / RICARDO MORAES نشوب حريق هائل في المتحف الوطني بريو دي جانيرو

وقال الوزير في بيان رسمي: "سنبدأ غدا في العمل على مشروع إعادة بناء المتحف الوطني"، مضيفا أنه أمر بالقيام "بفحص كامل لشروط السلامة ضد الحرائق في جميع المتاحف الفيدرالية لتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لتجنب مآس أخرى".

في وقت سابق، ذكرت تقارير أن الحريق اندلع في مبنى المتحف، مساء الأحد، واستمر لأكثر من ثلاث ساعات، ولم يصب أحد نتيجة لهذا الحادث. وقال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، إنه نتيجة للحريق، فُقد "200 عام من العمل والبحث والمعرفة". وجاري التحقيق للوقوف على أسباب الحريق. وفي وقت سابق، قال وزير الثقافة إن الحريق اندلع بسبب "الإهمال لسنوات عديدة."

وكانت قناة "تيليسور" التلفزيونية قد ذكرت، في وقت سابق، أنه منذ عام 2016، عندما تولى تامر رئاسة الدولة، تم تخفيض الميزانية المخصصة لاحتياجات المتحف بشكل حاد.

وكان المتحف يضم أكثر من 20 مليون قطعة، من بينها واحدة من أكبر مجموعات الحيوانات والمعادن والحفريات والمومياوات والأطباق الهندية في أمريكا الشمالية والجنوبية. وأسسه ملك البرتغال خوان السادس في عام 1818.