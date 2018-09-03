الصين تواصل تقديم مساعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي دون مقابل

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين 3 أيلول/سبتمبر، أن بلاده تخطط لتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة والتحديات الأخرى، مشيرا إلى أن بكين ستواصل تقديم المساعدة العسكرية المجانية للاتحاد الأفريقي.

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس خلال افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي: "قررت الصين إنشاء صندوق تعاون صيني-أفريقي يتعلق بقضايا السلم والأمن لدعم تنمية التعاون بين أفريقيا والصين في مجال الأمن وحفظ السلام، وكذلك مواصلة تزويد الاتحاد الأفريقي بالمساعدة العسكرية بشكل مجاني".



وأشار جين بينغ إلى أن بلاده تخطط لدعم مناطق مختلفة، مثل الساحل وخليجي عدن وغينيا وغيرها، بغاية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن بكين تنوي أن تجعل منتدى التعاون الصيني الأفريقي للسلام والأمن منبرا لتعزيز التبادلات وتعزيز التعاون في هذا الصدد.وأضاف جين بينغ: "تخطط الصين للترويج لـ50 مشروع للمساعدة في مجالات مثل تنفيذ مبادرة "حزام واحد طريق واحد"، وبعثات حفظ السلام الأممية، ومكافحة القرصنة البحرية والإرهاب ".واختتم الرئيس الصيني بالتأكيد أن بلاده ستواصل المشاركة في أنشطة الحفاظ على السلام والأمن في أفريقيا.وتستضيف العاصمة الصينية بكين، يومي الثالث والرابع من أيلول /سبتمبر الجاري، منتدى التعاون الصيني الأفريقي تحت شعار "التعاون المربح للجانبين… التكاتف لبناء مجتمع أقرب لمستقبل مشترك للصين وأفريقيا" بحضور قادة وزعماء 51 دولة أفريقية.