الصين تواصل تقديم مساعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي دون مقابل

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس خلال افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي: "قررت الصين إنشاء صندوق تعاون صيني-أفريقي يتعلق بقضايا السلم والأمن لدعم تنمية التعاون بين أفريقيا والصين في مجال الأمن وحفظ السلام، وكذلك مواصلة تزويد الاتحاد الأفريقي بالمساعدة العسكرية بشكل مجاني".
وأضاف جين بينغ: "تخطط الصين للترويج لـ50 مشروع للمساعدة في مجالات مثل تنفيذ مبادرة "حزام واحد طريق واحد"، وبعثات حفظ السلام الأممية، ومكافحة القرصنة البحرية والإرهاب ".
واختتم الرئيس الصيني بالتأكيد أن بلاده ستواصل المشاركة في أنشطة الحفاظ على السلام والأمن في أفريقيا.
وتستضيف العاصمة الصينية بكين، يومي الثالث والرابع من أيلول /سبتمبر الجاري، منتدى التعاون الصيني الأفريقي تحت شعار "التعاون المربح للجانبين… التكاتف لبناء مجتمع أقرب لمستقبل مشترك للصين وأفريقيا" بحضور قادة وزعماء 51 دولة أفريقية.
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