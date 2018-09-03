تركيا بصدد توقيع اتفاق مع قطر للتحرير الشامل للتجارة

أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان، اليوم الاثنين، إنها ستوقع اتفاقا اقتصاديا وللشراكة التجارية مع قطر لتأمين إمدادات أرخص ثمنا من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية، بحسب رويترز.

© AFP 2018 / Bulent Kilic تركيا تستقدم تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

في سياق آخر، قال مصدران إن تركيا رفعت أسعار الغاز، بنسبة تصل إلى 14% فيما أفادت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية بأن مرفق الكهرباء رفع أسعار الكهرباء بنسب مماثلة مع ارتفاع التضخم بفعل أزمة العملة المتفاقمة.

خسرت الليرة 42% من قيمتها أمام الدولار هذا العام بسبب مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وزيادة الشقاق مع الولايات المتحدة بسبب قس أمريكي تحتجزه أنقرة.

وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود وأثار مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقا على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي.