تركيا تبدأ بالبحث عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن بلاده قد تبدأ فعليا هذا الخريف، بحفريات استكشافية عن المواد الهيدروكربونية في الجرف القبرصي الشمالي.

موسكو — سبوتنيك . وقال تشاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كودارت أوزيرساي [شمال قبرص التركية] غير المعترف بها: "في شرق البحر الأبيض المتوسط، هناك منطقة اقتصادية لتركيا وجرف لجمهورية شمال قبرص التركية [غير معترف به]، وبناء على طلبها [جمهورية شمال قبرص]، نحن نتخذ الخطوات اللازمة. وتستعد وزارة الطاقة لدينا للبدء بالحفريات، وقد نتمكن من البدء بها هذا الخريف".

هذا وعارضت تركيا مرارا استكشاف حقول النفط والغاز في قبرص دون مراعاة المصالح التركية في الجزيرة.

والجدير بالذكر، أن قبرص تعاني من تقسيم منذ العام 1974، بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة، ومحاولات عدة لضمها إلى اليونان. وتم بنتيجة التدخل العسكري التركي احتلال 37 بالمئة من أراضي الجزيرة، أعلن عليها في عام 1983 عن قيام جمهورية شمال قبرص [التركية]، التي لم تعترف بها سوى تركيا.