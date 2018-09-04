نتنياهو: هذه الدولة قربتنا من العالم العربي بشكل لم نر مثله قط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، إن الاتفاق النووي بين القوى العالمية الكبرى مع إيران، جعلت إسرائيل تتقرب من العالم العربي "بشكل لم نر مثله قط".

وفي تغريدة عبر حسابه باللغة العربية على موقع تويتر، كتب نتنياهو: "الاتفاقية مع إيران كانت سيئة من جميع النواحي ولكنها قربتنا من العالم العربي بشكل لم نر مثله قط وأحد أهدافنا الكبيرة هو الاستمرار في ذلك".

وأضاف نتنياهو: "هناك تطبيع تدريجي مع دول عربية رئيسية وهذا يبشر بانفراج حقيقي بالنسبة للسلام. إسرائيل تعيش ازدهارا دبلوماسيا غير مسبوق!".

الاتفاقية مع إيران كانت سيئة من جميع النواحي ولكنها قربتنا من العالم العربي بشكل لم نر مثله قط وأحد أهدافنا الكبيرة هو الاستمرار في ذلك. هناك تطبيع تدريجي مع دول عربية رئيسية وهذا يبشر بانفراج حقيقي بالنسبة للسلام. إسرائيل تعيش ازدهارا دبلوماسيا غير مسبوق! pic.twitter.com/mVcXeWm7LH — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 3, 2018

وفي وقت سابق، صرح نتنياهو خلال مراسم تسمية مدينة البحوث النووية في ديمونا على اسم رئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، بأن بلاده لم تتخيل قبل عدة سنوات التطبيع مع دول عربية محورية، وحصولها بهذا الزخم الكبير خلال السنوات القليلة الماضية.

كما كتب بنيامين نتنياهو، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر": "لدينا اليوم أصدقاء كثيرون في العالم، أكثر مما يدركونه الناس، بما في ذلك في العالم العربي".