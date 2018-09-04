رئيس مالي يؤدي اليمين الدستوري لولاية ثانية

نواكشوط- سبوتنيك. ويؤدي الرئيس في حفل تنصيبه اليمين الدستورية أمام أعضاء المحكمة الدستورية، ووفقا للدستور، يقدم الرئيس بعد حفل تنصيبه لرئيس المحكمة العليا إقرار الذمة المالية به حصر لجميع ممتلكاته وأرصدته المصرفية وينشر هذا الإقرار في الجريدة الرسمية للدولة.
وأضاف المصدر، "وفقا للدستور سيتم حفل التنصيب في موعده وهو الرابع من أيلول/ سبتمبر أمام القضاة الدستوريين على أن ينظم حفل ثان يحضره عدد من الرؤساء الأفارقة والشخصيات في 22 أيلول /سبتمبر الذي يوافق عيد استقلال مالي".
وبعد انتهاء حفل التنصيب سيقدم رئيس الوزراء سوميو بوبيي ماغا استقالته إلى الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وفقا لدستور البلاد.
ويتوقع المراقبون أن يعيد الرئيس كيتا تكليف سوميو بوبي مايغا بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن برهن الرجل على حنكته واستطاع كسب الرهان في عدد من الملفات التي كلف بها وعلى رأسها تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت اختبارا لحكومة مايغا.
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