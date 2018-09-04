عاصفة قوية تضرب خليج المكسيك بالولايات المتحدة

قال مسؤولون، إن العاصفة المدارية جوردون ضربت أقصى الطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا الأمريكية مصحوبة برياح عاتية وأمطار، يوم الاثنين، وإن من المتوقع أن تقترب العاصفة من قوة الإعصار لدى مرورها فوق خليج المكسيك باتجاه ولاية لويزيانا.

ومن المتوقع أيضا أن تصل العاصفة إلى اليابسة في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء في منطقة قرب الحدود بين ولايتي لويزيانا ومسيسبي مصحوبة بأمطار يصل منسوبها إلى 20 سنتيمترا في بعض مناطق الجنوب الأمريكي.

© Photo / youtube/Franko Machuca سقوط صحن طائر على مدينة في المكسيك خلال عاصفة ليلية (فيديو)

وقال المركز الوطني للأعاصير إن الرياح المصاحبة للعاصفة "جوردون" زادت سرعتها لتصل إلى 80 كيلومترا في الساعة.

وبعد عبور العاصفة للطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا أغلق المسؤولون شواطئ مقاطعة ميامي ديد وحذروا من احتمال أن تغمر المياه الشوارع.

ووفقا لـ"رويترز"، تجاوزت العاصفة ولاية فلوريدا بعد ظهر أمس الاثنين. وقال ألبرتو موسكوسو المتحدث باسم إدارة الطوارئ في فلوريدا إنه لم ترد أي بلاغات بوقوع خسائر بشرية أو مادية.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن تكتسب العاصفة "جوردون" مزيدا من القوة فوق خليج المكسيك لتقترب من قوة الإعصار قبل وصولها إلى اليابسة مساء اليوم الثلاثاء.