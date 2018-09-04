واشنطن تسعى للإفراج الفوري عن صحفيي "رويترز" المحتجزين في ميانمار

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقالت هيلي في بيان على "تويتر": "سنواصل المطالبة بالإفراج الفوري والكامل دون شروط".
وختمت المندوبة، قائلة، "إن معاقبة الصحفيين لعملهما، وصمة عار أخرى على الحكومة البورمية".
هذا وقضت محكمة في ميانمار، الاثنين، بسجن صحفيين من وكالة "رويترز" لـ 7 أعوام، وذلك بعد إدانتهما بخرق قانون أسرار الدولة.
وقال القاضي يي لوين، إن وا لون [32 عاماً] وكياو سوي أو [28 عاماً]، انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار عندما جمعا وثائق سرية.
واعتقلت الشرطة الصحفيين يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول أثناء تحقيقهما في مقتل 10 من الرجال والفتيان الروهينغا وانتهاكات أخرى شارك فيها جنود وعناصر من الشرطة في قرية "إن دين" بولاية راخين.
وتنفي ميانمار اتهامات اللاجئين لقوات الأمن بارتكاب فظائع بحقهم، قائلة إنها شنت عملية مشروعة لمكافحة تمرد المسلحين.
RT @USUN: pic.twitter.com/5ZeToFOqxl— Nikki Haley (@nikkihaley) September 3, 2018
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