علييف يزيح الستار عن واردات أذربيجان من الأسلحة الروسية

أعلن الرئيس الأذربيجاني قيمة الأسلحة التي اشترتها أذربيجان من روسيا.

وصرح إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، للصحفيين بأن قيمة المنتجات العسكرية الروسية التي اشترتها أذربيجان حتى الآن تتجاوز 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن بلاده تستمر في استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا.

© Sputnik . Ilya Pitalev دفعة جديدة من الأسلحة الروسية تتسلمها أذربيجان

وقال الرئيس الأذربيجاني إن أذربيجان تقوم بتحديث قواتها المسلحة، مؤكدا أن روسيا تعتبر من أكبر منتجي الأسلحة وأهم مورديها لأسواق العالم.

وكان التعاون العسكري التقني أحد المواضيع المطروحة على بساط المناقشة خلال لقاء الرئيسين الروسي والأذربيجاني في مدينة سوتشي الروسية في نهاية الأسبوع الماضي.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين أن اللقاء تناول مناقشة مشاريع التعاون المشترك بين روسيا وأذربيجان من أهمها إنشاء ممر نقل "الشمال — الجنوب" بطول 7 كيلومترا لتسهيل حركة نقل البضائع من جنوب آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر أراضي إيران وأذربيجان وروسيا والذي يشمل السكك الحديدية والطرق البرية والخطوط البحرية.

وقال الرئيس الروسي إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأذربيجان ارتفع خلال عام 2017 بنسبة 35 في المائة تقريبا إلى 2.5 مليار دولار.