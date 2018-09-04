وزير الخارجية: مليون مواطن أوكراني يغادرون بلادهم سنويا

كييف —سبوتنيك. وذكرت صحيفة " أوكراينسكايا برافدا": "الوضع لدينا، حقا، كارثي، نحو مليون مواطن أوكراني يغادرون سنويا، ونعتبر أن هذا الاتجاه السلبي للأسف مستمر في الفترة الحالية".
يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك اللتين قد أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.
ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني، كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها في إطارات مختلفة بما في ذلك في إطار "صيغة نورماندي" (فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا).
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)