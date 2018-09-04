وزير الخارجية: مليون مواطن أوكراني يغادرون بلادهم سنويا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، بافل كليمكين، أن حوالي مليون مواطن أوكراني يغادرون بلادهم سنويا.

كييف —سبوتنيك. وذكرت صحيفة " أوكراينسكايا برافدا": "الوضع لدينا، حقا، كارثي، نحو مليون مواطن أوكراني يغادرون سنويا، ونعتبر أن هذا الاتجاه السلبي للأسف مستمر في الفترة الحالية".

© Sputnik . سلطات دونباس قد تعلن التعبئة واستدعاء الاحتياط إذا توتر الوضع مع أوكرانيا

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أنه في بولندا فقط يعيش حوالي 1.4 مليون مواطن أوكراني، مشيرا إلى أن معظم الأوكرانيين يتوجهون إلى الخارج للعمل بشكل أساسي ويستقرون في البلدان المجاورة، ولكن الكثيرين يختارون أوروبا وأمريكا بحثا عن حياة أفضل.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك اللتين قد أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.

ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني، كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها في إطارات مختلفة بما في ذلك في إطار "صيغة نورماندي" (فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا).