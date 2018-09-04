البرلمان الأوروبي يصوت على قرار "فرض عقوبات ضد هنغاريا"

صرح مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أنه من المرتقب أن يصوت البرلمان الأوروبي يوم 12 سبتمبر/أيلول، على قرار يدعو المفوضية الأوروبية إلى فرض عقوبات على هنغاريا لخروجها عن المبادئ الديمقراطية وعدم تنفيذها سياسة الاتحاد الأوروبي.

بروكسل —سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "التصويت على القرار سيتم يوم 12 سبتمبر".

ويدور الحديث عن إطلاق المفوضية الأوروبية لعملية قد تؤدي إلى سحب حق هنغاريا للتصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي بإطار البند الـ 7 لمعاهدة الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أنه في بروكسل ينتقدون السلطات الهنغارية قبل كل شيء بسبب رفض تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي حول سياسة اللاجئين، وتقدمت المفوضية الأوروبية بشكوى على هنغاريا إلى محكمة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم امتثال تلك البلاد لقانون تقديم اللجوء للمهاجرين، وتم إمهالها شهرين لتنفيذ طلب الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لتقييم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد برز داخل الاتحاد الأوروبي تناقض حاد بين القوميين والتقدميين، حيث ينسب هنغاريا إلى القوميين.