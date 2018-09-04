فرنسا تساعد البرازيل لترميم المتحف الوطني

أبدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، استعدادها لمساعدة البرازيل على ترميم متحف ريو دي جانيرو الوطني، الذي تدمّر يوم الأحد الماضي نتيجة حريق مهيب قضى على 200 عام من التاريخ.

© REUTERS / RICARDO MORAES بعد احتراق متحف البرازيل القومي... ما مصير الآثار المصرية الموجوده فيه

باريس — سبوتنيك . وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال وزير الخارجية جان إيف لودريان أثناء كلمة ألقاها في فرع متحف اللوفر في أبو ظبي قال: "فرنسا على استعداد لمساعدة البرازيل لترميم متحف ريو دي جانيرو الوطني".

وتابع لودريان الذي يقوم بزيارة للإمارات اليوم، قائلاً: "أعرب عن تضامن السلطات الفرنسية مع البرازيل بعد الحريق المأساوي الذي دمّر مكانا ثقافيا فريدا من نوعه".

وأضاف: "كمتحف اللوفر فإن متحف ريو دي جانيرو يعد رمزاً لحوار الثقافات واليوم جزء من ذاكرة الإنسانية يزول".

وقد نشب حريق، يوم الأحد الماضي، في متحف ريو دي جانيرو الوطني، الذي يعدّ أكبر متحف للتاريخ الطبيعي والأنتروبولوجي في أمريكا اللاتينية وهو يحتوي على أكثر من 20 مليون قطعة و530 ألف كتاب.