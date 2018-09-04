إصابة حوالي 100 شخص إثر اصطدام قطارين في جنوب أفريقيا

وذكرت هيئة الإسعاف أن الحادثة وقعت، صباح اليوم الثلاثاء، جنوب جوهانسبورغ، مؤكدة إصابة قرابة مئة شخص بإصابات خفيفة ومتوسطة وعدم وجود معلومات عن سقوط قتلى في الحادث.

ونقل موقع "أول أفريكا" عن المتحدث باسم شركة القطارات القول إن "العديد من الناس قد خرجوا بالفعل من القطار"، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ أقامت منطقة فحص وبدأت في تقييم المصابين.

​وأضاف "تم تحديد ما يقرب من 100 مصاب وتبين أنهم أصيبوا بجروح طفيفة إلى متوسطة. ولم يتم العثور على إصابات خطيرة أو الوفيات"، مشيرا إلى أنه تم علاج بعضهم، في حين نقل الكثير إلى المستشفيات القريبة.