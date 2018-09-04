روحاني: هذه رسالتنا لأعداء إيران

افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشروعات بتروكيماوية بمنطقة عسلوية في محافظة بوشهر جنوب غربي البلاد، معتبراً أن افتتاحها ينهض دليلا على قدرة إيران على مواجهة أعدائها وإصرارها على المضي قدما في طريق التطوير.

طهران — سبوتنيك. وقال روحاني، في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح ثلاث مشاريع جديدة للبتروكيماويات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: "افتتاح هذه المشاريع الثلاثة دليل على تجديد مواجهة إيران للعدو"، مضيفاً: "لا يجب على الأعداء أن يأخذوا منا الأمل، وهذا شيء مستحيل وخسارة العدو أمام إيران ستكون حتمية".

وأضاف الرئيس روحاني: "عدونا يريد العودة إلى إيران كما كان الوضع قبل الثورة الإسلامية [عام 1979] وهذا هدف لا يمكن تحقيقه أبداً".

كما اعتبر الرئيس الإيراني أن افتتاح المشروعات الجديدة "بمثابة دليل على أن إيران في حالة مستمرة من التطور رغم الصعوبات والضغوط المفروضة عليها".

© REUTERS / Lisi Niesner البرلمان لم يقتنع بأجوبة روحاني ويحيل الأمر للقضاء

وأردف: "هذا دليل على قوة إيران وعزتها، وعلى أن مسيرتها في التطوير ستبقى مستمرة وغير قابلة للتوقف".

كان الرئيس روحاني وصل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب غربي إيران لافتتاح ثلاث مشاريع جديدة للبتروكيماويات، هي المرحلة الثالثة لشركة برديس للبتروكيمياويات ومشروع ميثانول مرجان والمرحلة الأولى لمحطة توليد الكهرباء لبتروكيماويات دماوند.

كما سيتم عقد اتفاقية بين "شركة الخليج الفارسي القابضة" والمناطق الغنية بالنفط في الجنوب لجمع الغاز المصاحب للنفط.

ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاقية وجمع الغازات المصاحبة للنفط، سيتم حل مشكلة تلوث الهواء في مدينة عسلوية، والتي تمثل أحد أهم المشكلات التي يعانيها أهالي المدينة.