توجيه عسكري من رئيس الفلبين بشراء أسلحة إسرائيل

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إنه أوعز إلى المسؤولين العسكريين في بلاده بشراء الأسلحة من إسرائيل، لأنها "لا تضع قيودا" على المشترين.

وبدأ دوتيري، مساء أول من أمس الأحد، زيارة إلى إسرائيل، تستمر حتى يوم غد الأربعاء، حيث التقى أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن دوتيرتي، قوله خلال لقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين في القدس، اليوم الثلاثاء، إنه أوعز إلى جيشه بشراء الأسلحة الإسرائيلية فقط، لأن إسرائيل، بخلاف الدول الأخرى، لا تضع شروطا، خلال عقد صفقات السلاح معها.

© REUTERS / Bobby Yip رئيس الفلبين يصل إسرائيل مساء اليوم

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الإسرائيلي قال: "العلاقات بين بلدينا قوية، ونحن نعمل على حماية شعبينا من الإرهاب ونأمل أن يتعزز التعاون فيما بيننا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفلبيني بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس الإثنين، إمكانية قيام الفلبين بشراء أسلحة من إسرائيل وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

ولم يتم الإعلان عن أي صفقة سلاح، وإن كانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن المحادثات جارية بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن المتظاهرين احتجوا على تصريحات سابقة للرئيس الفلبيني تفاخر فيها بتشبيهه بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وكان دوتيرتي قد زار صباح اليوم، متحف "ياد فاشيم" الذي يخلد ذكرى المحرقة النازية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الفلبيني كتابته في كتاب الزوار "لن يحدث مرة أخري مطلقا، هل يمكن للعالم أن يتعلم الدرس من هذه الحقبة المروعة والشريرة من التاريخ البشري".

ولفتت إلى أنه في العام 2016، وفي إشارة من أحد معارضيه بأن بروزه يشبه بروز أدولف هتلر، فإن الرئيس الفلبيني رد بأنه "سعيد بذبح مدمني المخدرات".

واحتج اليهود في أنحاء العالم بشدة في ذلك الوقت ضد هذا التصريح.