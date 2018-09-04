بمقدورها إنهاء العالم: أخطر 5 غواصات فتاكة في الأرض

وشمل الإحصاء الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وتتسلح بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية باعتبارها أرهب وأخطر سلاح قاتل في تاريخ البشرية.

© Photo / Public Domain أسرع 5 غواصات في العالم (صور)

وأظهر الإحصاء أن ثلاث من أخطر 5 غواصات فتاكة توجد في حوزة روسيا، وأن اثنتين منها أمريكيتان.

وتضم قائمة الغواصات الأكثر فتكا، بحسب خبراء أمريكيين، غواصات روسية من فئات "بوري" و"دلفين" و"ياسن"، وغواصات أمريكية من فئتي "أوهايو" و"كولومبيا".

ولا تضم القائمة غواصات قديمة نسبياً مثل غواصات "أكولا" السوفيتية التي تم التخلص منها باستثناء غواصة واحدة هي "دميتري دونسكوي" التي تظل في الخدمة في القوات البحرية الروسية.

أما بالنسبة للغواصات الأمريكية فتحتفظ الولايات المتحدة بـ14 غواصة من فئة "أوهايو" تحمل الواحدة منها 20 صاروخا.

وتعتزم الولايات المتحدة إنشاء فئة جديدة من الغواصات التي ستحل محل غواصات "أوهايو".

وسيبدأ العمل في إنشاء الغواصات من فئة "كولومبيا" في عام 2021. ويجب أن تدخل أولى غواصات "كولومبيا" الخدمة في عام 2031.

وتحمل كل غواصة من فئة "كولومبيا" 16 صاروخاً.