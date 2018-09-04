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15:36 04 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مشهد يطل على بوابة براندنبورغ في برلين، ألمانيا

    برلين تمارس سياسة "ضبط النفس" بشأن توريد سلع ذات استخدام مزدوج إلى كييف

    © Sputnik . Igor Zarembo
    العالم
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    أعلن سفير أوكرانيا لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، اليوم الثلاثاء، أن برلين تظهر "ضبط نفس" في مسألة توريد السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى كييف، في ضوء مخاوف من أن تعرض إمدادات الأسلحة هذه للخطر "حيادية" ألمانيا بمسألة تسوية الوضع في دونباس.

    العلم الأوكراني
    © Fotolia / aviavlad
    كييف لا ترى بديلا عن صيغة "نورماندي" لحل النزاع في دونباس
    كييف — سبوتنيك. وقال السفير الأوكراني خلال مقابلة مع صحيفة "الحقيقة الأوروبية": "يتم في ألمانيا تحديد آلية منح تصريح لتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج بشكل واضح. وهذه مسؤولية هيئة وزارية مشتركة. هناك عملية لها معاييرها. لكن من الجانب الألماني نرى ضبط نفس بموضوع منحنا هذا التصريح، ونحن نجري مناقشات قاسية وغير سارة للجانب الألماني بشأن ضبط النفس هذا".

    وأشار السفير إلى أن الأمر لا يتعلق بالتسلح ، بل يتعلق بتصدير بعض السلع ذات الاستخدام المزدوج.

    وأضاف ميلنك: "الحجة السياسية الرئيسية هي: أن ألمانيا تلعب دوراً سياسياً مهماً في تسوية النزاع [في منطقة دونباس]، وفي حال كانت هناك شحنات أسلحة، فإن هذا يمكن أن يهدد حياديتها".

    ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

    وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

    وحذرت روسيا مرارًا من خطط توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع في دونباس. وكما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في أكثر من مناسبة، بأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يسهم في تسوية الأزمة في دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك.

     

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    الكلمات الدلالية:
    ألمانيا, أوكرانيا
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