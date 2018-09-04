لقاءات روسيا والاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب تعقد في أكتوبر وبداية 2019

أعلن القائم المؤقت بأعمال سفارة الاتحاد الأوروبي في روسيا ميركو كروبَا، اليوم الثلاثاء 4 أيلول/سبتمبر، أن اللقاءات القادمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي العالية المستوى لبحث مكافحة الإرهاب، ستعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وكانون الثاني/يناير – شباط/فبراير 2019.

موسكو — سبوتنيك. وقال كروبا في مؤتمر "مواجهة الإتجار غير القانوني بالأسلحة في إطار مكافحة الإرهاب الدولي": "نحن نعمل مع روسيا أيضا. لدينا صيغة لقاءات عالية المستوى حول مكافحة الإرهاب. في بداية 2017، كان هناك لقاء في بروكسل، وفي تشرين الأول/أكتوبر سيعقد اللقاء الثاني، وفي كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير أيضا، سيعقد لقاء كهذا".



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والجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، في آذار/مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، أن روسيا مستعدة لبدء تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفي الوقت الذي ستبدي فيه بروكسل الرغبة بذلك.