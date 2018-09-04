نتنياهو: نعيش في منطقة حافلة بالتحديات ونضرب أعداءنا كلما اقتضت الضرورة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تدافع عن حدودها وتتعامل مع المخاطر المحدقة كإجراء استباقي.

رام الله — سبوتنيك. وأضاف نتنياهو، في حفل أقيم في مكتب رئاسة الوزراء في القدس اليوم الثلاثاء، "إننا نعيش في منطقة حافلة بالتحديات ولكننا قادرون على مجابهتها، ونضرب أعداءنا كلما اقتضت الضرورة، وقادرون على ضربهم بقوة أكبر".

© Sputnik . Aleksei Nikolski نتنياهو: "الأونروا" تطيل أمد اللجوء ونشكر الولايات المتحدة

وذكر، خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة العبرية الجديدة، "دولة إسرائيل تدافع عن حدودها وتتعامل مع التهديدات المحدقة بها حتى وإن كانت بعيدة كخطوة استباقية".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "إسرائيل ومع القيام بهذه النشاطات، تكسب أصدقاء من جميع أنحاء العالم وفي المنطقة بالذات حيث أن هؤلاء يشاهدون عظمتنا والتزامنا بالدفاع عن الدولة وبتطويرها، وجعلها قوة اقتصادية وتكنولوجية وقوة عسكرية واستخبارية"، مؤكدا أن هذا الأمر يحدو بالعديد من الدول لإقامة علاقات صداقة مع إسرائيل.