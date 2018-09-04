إسبانيا: ارتفاع عدد المهاجرين عبر البحر 163 % حتى نهاية أغسطس الماضي

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن عدد المهاجرين عن طريق البحر ارتفع بنسبة 163 % حتى أغسطس 2018 مقارنة بالعام الماضي.

سبوتنيك. باتت إسبانيا هذا العام أول محطة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، فقد وصل نحو 24 ألفا منذ يناير/ كانون الثاني وحتى بداية شهر أغسطس/ آب الماضي، ما يتجاوز عدد هؤلاء طوال العام الفائت، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

© Sputnik . Sergei Poteryaev زعيم اليمين الفرنسي: الهجرة خطرا على الحضارة الأوروبية

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تدفق المهاجرين إلى إسبانيا عبر المتوسط في الأشهر الأخيرة ازداد بشكل كبير.

فإذا كان قد وصل إلى إسبانيا بحرا 22414 مهاجرا خلال عام 2017، فإنه خلال الفترة من 1 يناير إلى 22 يوليو/ تموز من هذا العام، قد وصل العدد إلى 19586 مهاجرا، وفقط من بداية يوليو — 4510 أشخاص.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، منذ أوائل عام 2018، استقبلت إيطاليا 17981 شخصا، اليونان — 15351 شخصا، ومات غرقا 1492 شخصا، منهم 294 ماتوا وهم في طريقهم إلى إسبانيا.

وقالت الحكومة الإسبانية إنها تهدف إلى إنفاق 30 مليون يورو (35.1 مليون دولار) في خطة طارئة للتكيف مع وضعها الجديد كمقصد رئيسي للهجرة عبر البحر من أفريقيا.

ومنذ توليه السلطة أكد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث على توجهاته الليبرالية بعدما عرض استقبال مئات المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في البحر المتوسط في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي جاهدا للاتفاق على كيفية التعامل مع المهاجرين، بحسب "رويترز".