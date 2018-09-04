شاهد... حضانة صينية تعتذر عن تقديمها عرض "رقص عامود" مثير للأطفال

تعرضت حضانة في الصين لهجوم حاد مع أول أيام العام الدراسي، على خلفية تقديمها عرض يعرف بـ"رقص العامود" المثير، خلال حفل الترحيب بالأطفال، بمناسبة بدء العام الدراسي.

فوجئ الآباء والأطفال أثناء حضورهم حفل افتتاح حضانة "شينشاهوي" في مدينة شينشين جنوبي البلاد يوم 3 سبتمبر/ أيلول، بعدد من العارضات، وهن يرتدين ملابس ملتصقة بأجسامهن ويقدمن "رقصة العامود".

وتداول مستخدمو الإنترنت على نطاق واسع العرض الراقص، الذي يقدم داخل ملاهي التعري، في حين علق آلاف المستخدمين على مدونة "سينا ويبو" على العرض.

وفي الوقت الذي سخر مستخدمون على الإنترنت من الحفل، قالت صحيفة "ساوثرن متروبوليس"، إن الكثير من أولياء الأمور خشوا من أن تفسد هذه التجربة أطفالهم، وسحب البعض قيد أطفالهم من المدرسة.

وأكد لي رونغ، مدير الحضانة، أن الهدف من تقديم عرض "رقص العامود"، هو جعل الأطفال يتعلمون المزيد عن مجموعة متنوعة من الرقص".

© REUTERS / Charles Platiau "غوغل" يحتفل بالعودة إلى المدارس... ميزات جديدة للطلبة والمعلمين

وكتب ولي أمر طفل رسالة على تطبيق "وي تشات" قال فيها: "استضافة حضانة راقصة عمود في حفل افتتاحها يظهر الذكاء الانفعالي للمدرسين وطبيعتهم".

وتساءل ولي أمر آخر: "من اعتقد أن هذه فكرة جيدة؟ نسعى لسحب أطفالنا من المدرسة واسترداد المصروفات الدراسية".

وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، أن مكتب التعليم المحلي في باووان، أمر المدرسة بتقديم اعتذار، وأقال مدير المدرسة وأنه يجري تحقيقات في الواقعة.