إسرائيل تكشف حصيلة ضرباتها في سوريا خلال العام الماضي

ذكر مصدر عسكري في الجيش الإسرائيلي، أن العسكريين الإسرائيليين، ضربوا أكثر من 200 هدف وأطلقوا 800 صاروخ وقذيفة هاون، في إطار عملهم المكثف على استهداف قوافل الأسلحة والمواقع الإيرانية في سوريا، نقلا عن صحيفة "هارتز" الإسرائيلية.

© REUTERS / RONEN ZVULUN ليبرمان: إسرائيل لن تلتزم بأية تفاهمات حول سوريا

وقال المسؤول العسكري للصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي، كان على علم بعمليات نقل الصواريخ من إيران إلى العراق ومن هناك إلى سوريا.

ويأتي التصريح السابق، بعدما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس الاثنين، أن بلاده مستعدة للتعامل مع أي تهديد إيراني في أي مكان، وألمح إلى مهاجمة قطع عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق مثلما شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا.

وأضاف ليبرمان، خلال مؤتمر صحفي في القدس، يوم الاثنين 3 سبتمبر/ أيلول: "نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق، قال: "أقول إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره… حرية إسرائيل كاملة. ونحتفظ بحرية التصرف".