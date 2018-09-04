البيت الأبيض: أمريكا وحلفاؤها سيردون "بسرعة" حال استخدام الأسد أسلحة كيميائية

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون على الفور، إذا ما اختار الرئيس السوري، بشار الأسد، "استخدام الأسلحة الكيماوية".

وقال بيان للبيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء: "دعونا نكون واضحين، لا يزال موقفنا الثابت، وهو أنه إذا اختار الرئيس بشار الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، فإن الولايات المتحدة وحلفائها سيستجيبون بسرعة وبشكل مناسب"، نقلا عن رويترز.

وأضاف البيت الأبيض في البيان، أنه يراقب عن كثب التطورات في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة، حيث من المتوقع أن تشن الحكومة السورية هجوما قد يطلق شرارة أزمة إنسانية.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، نقذت فجر 14 نيسان/ أبريل، عدوانا ثلاثيا بالصواريخ على سوريا ردا على هجوم كيميائي مزعوم في الغوطة الشرقية، الذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع.

وذكرت السلطات السورية مرارا أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، اتهمت دمشق في استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما السورية، ونفت السلطات السورية ضلوعها بذلك، فيما اعتبرت موسكو ذلك ذريعة مختلقة لتوجيه ضربات صاروخية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ضد سوريا، لمصلحة الفصائل المتشددة، التي تعرضت لانهيارات وهزائم في الغوطة الشرقية.