نيكي هيلي: مجلس الأمن سيعقد اجتماعا بشأن إدلب السورية

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع منفصل لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في إدلب السورية، مشيرة إلى أن التاريخ لم يحدد بعد.