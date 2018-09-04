برلماني إيراني يكشف قدرة طهران على تجميع عشرات أجهزة الطرد المركزي يوميا

قال رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنوري، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية لديها إمكانية تجميع 62 جهاز طرد مركزي يوميا.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أضاف مجتبی ذوالنوري، في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش الجلسة المفتوحة للمجلس، إن قائد الثورة أوعز بعد انتهاك أمريكا للاتفاق النووي والممارسات الازدواجية للأوروبيين وعدم اتخاذهم مواقف شفافة، إلى مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية أن تصنع الأرضية للعودة إلى مرحلة ما قبل الاتفاق في حال عدم تأمين مصالح إيران المصرح بها في الاتفاق.

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وتابع: "إن قائد الثورة وجه لبلوغ طاقة التخصيب في البلاد إلى 190 ألف وحدة حيث أعلن رئيس مؤسسة الطاقة الذرية عن تشييد مصنعين وصالتين للتجميع وبلوغ طاقة تجميع نحو 60 جهاز طرد مركزي يوميا، بهدف الإسراع للعودة إلى مرحلة ما قبل الاتفاق".

ولفت النائب عن أهالي قم (وسط ايران)، إلى الزيارة التفقدية التي قام بها عدد من النواب يوم أمس الإثنين، لمنشأتي فردو ونطنز النوويتين، واصفا الخطوات المتخذة في مجال إنتاج النظائر المشعة بالطيبة، حيث ستمنح القدرة على فصل النظائر المستقرة مستقبلا.

ونوه ذوالنوري إلى وجود 180 نوعا من النظائر المشعة منها 150 مستقرا، و30 نوعا غير مستقر، موضحا أن الأرضية قد توفرت لعقد اتفاق مع روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وسيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الغرافيت والألمنيوم والصلب والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، وإعادة الحظر مرة أخرى على تصدير السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.