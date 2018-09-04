تسجيل
22:04 04 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    مفاعل نووي في إيران

    برلماني إيراني يكشف قدرة طهران على تجميع عشرات أجهزة الطرد المركزي يوميا

    © AFP 2018 / Majid Asgaripour
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنوري، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية لديها إمكانية تجميع 62 جهاز طرد مركزي يوميا.

    وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أضاف مجتبی ذوالنوري، في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش الجلسة المفتوحة للمجلس، إن قائد الثورة أوعز بعد انتهاك أمريكا للاتفاق النووي والممارسات الازدواجية للأوروبيين وعدم اتخاذهم مواقف شفافة، إلى مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية أن تصنع الأرضية للعودة إلى مرحلة ما قبل الاتفاق في حال عدم تأمين مصالح إيران المصرح بها في الاتفاق.

    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أرض جو أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني السنوي في 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
    © AFP 2018 / Atta Kenare
    إيران تنفي إرسالها أسلحة إلى "حزب الله"

    وتابع: "إن قائد الثورة وجه لبلوغ طاقة التخصيب في البلاد إلى 190 ألف وحدة حيث أعلن رئيس مؤسسة الطاقة الذرية عن تشييد مصنعين وصالتين للتجميع وبلوغ طاقة تجميع نحو 60 جهاز طرد مركزي يوميا، بهدف الإسراع للعودة إلى مرحلة ما قبل الاتفاق".

    ولفت النائب عن أهالي قم (وسط ايران)، إلى الزيارة التفقدية التي قام بها عدد من النواب يوم أمس الإثنين، لمنشأتي فردو ونطنز النوويتين، واصفا الخطوات المتخذة في مجال إنتاج النظائر المشعة بالطيبة، حيث ستمنح القدرة على فصل النظائر المستقرة مستقبلا.

    ونوه ذوالنوري إلى وجود 180 نوعا من النظائر المشعة منها 150 مستقرا، و30 نوعا غير مستقر، موضحا أن الأرضية قد توفرت لعقد اتفاق مع روسيا.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

    وسيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الغرافيت والألمنيوم والصلب والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، وإعادة الحظر مرة أخرى على تصدير السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.

    انظر أيضا:

    إيران تنفي إرسالها أسلحة إلى "حزب الله"
    روحاني: هذه رسالتنا لأعداء إيران
    "العقوبات على إيران" ترفع أسعار النفط عالميا
    بيان عاجل من العراق بشأن تلقي "جماعات مسلحة" صواريخ باليتسية من إيران
    باحث: إيران تستطيع الرد على أي تهديد محتمل "على طريقة إسرائيل"
    محتجون في البصرة يقطعون طريق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران (فيديو)
    "بافار" و"كوثر"...إيران ترسل طائرات ودفاع جوي إلى سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاتفاق النووي الإيراني, أخبار الاتفاق النووي, أخبار إيران اليوم, الاتفاق النووي الإيراني, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مدرسة سانتا - كلوز في ميشيغان، الولايات المتحدة
    أكثر المدارس عجبا في العالم
    مقاتلة سو-35 كابوس أمريكا الجديد
    مقاتلة "سو-35" كابوس أمريكا الجديد
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك