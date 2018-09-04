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23:44 04 سبتمبر/ أيلول 2018
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    ماتيو سالفيني

    وزير الداخلية الإيطالي يتهم فرنسا بالوقوف وراء الفوضى في ليبيا

    © AFP 2018 / Giuseppe Cacace
    العالم
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    وجه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اللوم مجددا إلى فرنسا في الفوضى الدائرة في ليببا، معربا عن استعداده للعودة "في القريب العاجل" إلى طرابلس التي تشهد معارك دامية.

    وبحسب "فرانس برس"، قال زعيم اليمين والرجل القوي في الحكومة، صباح اليوم الثلاثاء، على "تويتر" في شأن ليبيا، "على إيطاليا أن تحتفظ بدور فاعل في إحلال الاستقرار في المتوسط، أنا مستعد

    القوات الجوية الإيطالية
    © REUTERS / INTS KALNINS
    رسميا... إيطاليا تصدر بيانا بشأن "إرسال قوات خاصة" إلى ليبيا
    شخصيا للتعرض لبعض المخاطر والعودة إلى هناك في القريب العاجل". وشارك سالفيني شريط فيديو يتضمن تصريحات أدلى بها الإثنين لصحافيين قال فيها "بالتأكيد، هناك من يقف خلف (المعارك الراهنة)، هذا لا يحصل عن طريق الصدفة، وما أخشاه هو أن أحدا، ولأسباب اقتصادية وطنية، يعرض للخطر الاستقرار في كل أنحاء شمال أفريقيا وبالتالي في أوروبا".

    وأضاف في شريط الفيديو، "أفكر في من ذهب لخوض الحرب فيما كان يتعين عليه ألا يفعل ذلك. في من يحدد تواريخ للانتخابات من دون إبلاغ الحلفاء والأمم المتحدة والليبيين".

    وعندما سأل الصحافيون الوزير الذي أغلق مرافئ إيطاليا في وجه المهاجرين، هل ليبيا مكان يتمتع بالأمان الكافي لمرافقة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر اليها، اكتفى بالقول: "اسألوا باريس". وكانت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا تحدثت الإثنين أيضا عن "مسؤولية" فرنسا، بسبب دورها في التدخل العسكري الدولي ضد نظام العقيد القذافي في 2011.

    وفيما دأبت روما في السنوات الأخيرة على انتقاد باريس بسبب الفوضى الليبية وموجة الهجرة الكبيرة التي شجعت عليها، كتبت الوزيرة الإيطالية "لا شك في أن هذا البلد يجد نفسه اليوم في هذا الوضع، لأن أحدا تصرف بدافع من خدمة مصالحه في 2011".

    وعلى غرار سالفيني، استبعدت ترينتا تدخل القوات الخاصة الإيطالية في طرابلس، حتى لو أن لإيطاليا في الوقت الراهن أكثر من 300 جندي في ليبيا لحماية مستشفى في مصراتة والسفارة في طرابلس، وتقديم دعم لوجستي إلى خفر السواحل الليبيين.

    وفي بيان صدر مساء الإثنين الفائت، دان وزير الخارجية إنزو موافيرو ميلانيسي أعمال العنف وكرر تأكيد "الدعم الإيطالي التام للمؤسسات الليبية الشرعية وخطة تحرك الأمم المتحدة".

    وقد أجرى موافيرو مساء الإثنين "محادثة هاتفية طويلة" مع موفد الأمم المتحدة غسان سلامة، وينوي إجراء سلسلة من الاتصالات في الأيام المقبلة، تمهيدا للمؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر هذا الخريف في إيطاليا.

    انظر أيضا:

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