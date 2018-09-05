عسكري بريطاني سابق يتحدث عن "كارثة" في البحرية الملكية

قال اللورد آلان ويست، الرئيس السابق لأركان القوات البحرية البريطانية، إن البلاد لا تستطيع حماية مياهها الإقليمية.

ونقلت صحيفة The Independent عنه، أن الخلافات الأخيرة بين الصيادين الفرنسيين والبريطانيين في قناة المانش بسبب اصطياد محار البجر تظهر أن بريطانيا تفتقر إلى السفن لحماية مياهها الإقليمية. وبعد مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي فإن هذا الوضع سيكون "كارثيا".

© Sputnik . Constantine Chalabov الدفاع البريطانية: أنشطة البحرية الروسية تزايدت قرب مياهنا الإقليمية

ويعتقد ويست أن هذا الوضع يكشف أيضا عن أوجه القصور في تنظيم الخدمات العسكرية، مشيرا إلى أن قيادة هذه السفن تعمل في وحدات مختلفة، ويجب أن تنسق بواسطة مركز قيادة واحد.

وقال العسكري: "لا يوجد في مركز القيادة، قائد واحد يمكنه إعطاء أوامر للوكالات الحكومية لاتخاذ أي إجراء".

كما أضاف ويست أنه عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، سيكون عليها أن تقوم بدوريات في منطقتها الاقتصادية الخالصة بمفردها، ومع الوضع الحالي للبحرية البريطانية، فإن كل هذا سيتحول إلى "كارثة".