صحيفة... توضيح ماذا يهدد محفظة نقود أردوغان من سوريا

قالت صحيفة إن عملية عسكرية مرتقبة في محافظة إدلب التي تعتبر آخر معقل للإرهابيين في سوريا يمكن أن تسبّب خسائر اقتصادية كبيرة لتركيا.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن رجال الأعمال الأتراك يقولون إن السوريين لن يتمكنوا من رد حوالي 7 ملايين دولار هي قيمة السلع التركية التي حصلوا عليها، في حال بدأ الجيش السوري عملية عسكرية في محافظة إدلب.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH "عملية إدلب" موضع إجماع موسكو وأنقرة

إلا أن الخبير كريم خاس ينفي إمكانية أن تلحق العملية العسكرية السورية ضد الإرهابيين في محافظة إدلب خسائر اقتصادية فادحة بتركيا، مشيرا إلى أن انخفاض الصادرات التركية إلى سوريا بدأ منذ عام 2010.

وقال الخبير للصحيفة إن الخسائر الاقتصادية التي تواجه تركيا يسبّبها استمرار الأزمة السورية.

وإضافة إلى انخفاض التجارة بين تركيا وسوريا تسببت الأزمة السورية في تدفق اللاجئين على تركيا وهو ما يمثل ضربة للسياسة المالية للحكومة التركية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الخبير التركي أن حل الأزمة السورية سيترك أثره الإيجابي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وسوريا.