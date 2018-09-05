صحيفة روسية... بارقة أمل لإحلال السلام في اليمن

ستشهد مدينة جنيف في السادس من سبتمبر/أيلول بدء الجولة الجديدة من مفاوضات السلام بين ممثلي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و"أنصار الله" (الحوثيين).

وترى صحيفة روسية أن عقد الجولة الجديدة من مفاوضات السلام يمثل بارقة أمل حول إمكانية إحلال السلام المنشود في اليمن.

© Sputnik . Hani Mohammed بالتعاون مع السعودية... قرارت جديدة في اليمن لإيقاف الانهيار الاقتصادي

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" نقلا عن الخبير كيريل سيميونوف أن استعداد الحوثيين لتقديم تنازلات يعزز الأمل في تحقيق النجاح خلال الجولة الجديدة من مفاوضات السلام، معتبرة أن الحوثيين أصبحوا في وضع صعب بعد مقتل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح الذي كان حليفا لهم، وظهور خطر فقدان ميناء حديدة وهو ما يدفعهم لتليين موقفهم التفاوضي.

وعن موقف إيران، قال الخبير إن إيران لا تملك في الحقيقة نفوذا كبيرا على الحوثيين الذين يعتبرون من الحلفاء الأيديولوجيين لأنصار الخميني ولكن لهم أيديولوجيا متميزة.

وعن موقف السعودية، قال الخبير إن هدف المملكة السعودية هو السيطرة على مضيق باب المندب، وأن الرياض مستعدة للتعامل مع مختلف القوى السياسية بما فيها الحوثيون، لتحقيق هذا الهدف.