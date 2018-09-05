كيم جونغ أون يتسلم رسالة من رئيس كوريا الجنوبية

أفادت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، بأن مبعوث الرئيس الخاص التقى في بيونغ يانغ مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسلَمه رسالة من رئيس كوريا الجنوبية.

طوكيو — سبوتنيك. وأفادت وكالة "يونهاب"، بأن المتحدث الرسمي للإدارة كيم يي كيونغ قام بتوزيع رسالة خطية على الصحفيين مفادها أن المبعوث الخاص تشون يي يونغ التقى برئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسلَمه رسالة من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية ، مون جي إن.

كان وفد برئاسة تشون يي كيونغ قد توجه إلى بيونغ يانغ، صباح اليوم، للتحضير لقمة جديدة بين الكوريتين هذا الشهر.

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP "يونهاب": كيم جونغ أون يعقد اجتماعا سريا مع سفراء كوريا الشمالية في العالم

وكان المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية قد أعلن في 31 آب/أغسطس الماضي، أن المبعوث الخاص للرئيس سيتوجه إلى كوريا الشمالية في 5 أيلول/سبتمبر لبحث الجدول الزمني المحدد للقمة بين الكوريتين، وتنمية العلاقات الثنائية وعملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، والتسوية السلمية.

والجدير بالذكر، أن ممثلي الكوريتين، الشمالية والجنوبية، كانوا قد اتفقوا في منتصف شهر آب/أغسطس، على عقد قمة لرئيسي الدولتين في شهر أيلول/سبتمبر، وأفاد مستشار الرئيس الكوري الجنوبي أن الاجتماع يمكن أن يعقد في 12- 13 أيلول/سبتمبر، وعقد اللقاء التحضيري بهذا الصدد في منطقة "بانمونجوم" الحدودية بين الدولتين، بحسب وكالة يونهاب.

وستتمثل الموضوعات الرئيسية لاجتماع قادة كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية المقرر في القمة المزمع عقدها في هذا الخريف، في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، وتنفيذ مخرجات إعلان "بانمونجوم"، فضلاً عن الحفاظ على علاقات قوية بين الدولتين.

هذا وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن ، أواخر نيسان/أبريل الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.