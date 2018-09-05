تجديد الثقة في رئيس حكومة مالي

جدد رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، اليوم الأربعاء، الثقة في رئيس الحكومة سوميلو بوبي ميغا وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

نواكشوط — سبوتنيك. وأكد التلفزيون الرسمي المالي أن "الرئيس المالي المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا جدد الثقة في رئيس الحكومة سوميلو بوبي ميغا وكلفه بتشكيل حكومة جديدة".

© AFP 2018 / Habibou Kouyate حركة متمردة تدعو رئيس مالي إلى تنفيذ اتفاق السلم

وبدأ، أمس الثلاثاء، الرئيس كيتا ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة وفقا لدستور البلاد، وبعد 15 يوما من صدور حكم المحكمة الدستورية الذي أقر نتائج الشوط الثاني من الانتخابات والتي حصل فيها كيتا، 73 عاما، على 67.16 بالمئة من الأصوات.

يذكر أن كيتا كان قد بدأ، أمس الثلاثاء، ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة وفقا لدستور البلاد، وبعد 15 يوما من صدور حكم المحكمة الدستورية الذي أقر نتائج الشوط الثاني من الانتخابات والتي حصل فيها كيتا 73 عاما على 67.16 بالمائة من الأصوات.