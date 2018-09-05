بريطانيا تنشر أسماء وصور المشتبه بهم في قضية "سكريبال"

أعلنت النيابة الملكية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن لندن لن تطالب روسيا بتسليمها المشتبه بهما في محاولة اغتيال ضابط الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال وابنته، ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، مفيدة أن أمر اعتقال أوروبي قد صدر بحقهما.

لندن-سبوتنيك. كانت النيابة البريطانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أسماء مواطنين روسيين، يشتبه بهما في محاولة اغتيال عائلة سكريبال، هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف.

وجاء في بيان النيابة: "لن نتوجه لروسيا بطلب تسليم هؤلاء، وقد صدر أمر أوروبي باعتقالهما".

وصرحت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأسماء والصور التي نشرتها بريطانيا للمشتبه بهم في قضية سكريبال لا تعني شيئا لموسكو،

مؤكدة أأن التحقيق في الجرائم الخطيرة التي تتحدث عنها بريطانيا يتطلب تحليلا دقيقا للبيانات وتعاونا وثيقا.

وأضافت أن "التحقيق بمثل هذه الجرائم الخطيرة، التي تتحدث عنها بريطانيا مرارا، تتطلب عملا وتحليلا دقيقا وتعاونا وثيقا".

© Sputnik . Evgenyi Samarin روسيا تعتزم ممارسة ضغوط على بريطانيا وتطالب بمعرفة أسماء المشتبه بهم في قضية سكريبال

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".

من جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أيار/مايو، أن "قضية سكريبال" تنهار أمام العيون بسبب غياب أي دليل على إدانة روسيا.