الصين تسير نحو امتلاك أعداد غفيرة من مقاتلات الجيل الخامس

يتوقع أن تتمكن الصين قريبا من بدء العمل على تصنيع أعداد غفيرة من طائرات J-20.

وتنتمي طائرة J-20 إلى الجيل الخامس، الأحدث حالياً، من المقاتلات.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy روسيا مستعدة لتزويد الصين بمحركات الصواريخ

وتمتلك الصين حوالي 20 طائرة J-20 في الوقت الراهن، ولكنها تحتاج إلى 200 طائرة من هذا النوع على أقل تقدير ، بحسب South China Morning Post.

وكان عدم وجود المحرك المناسب لمقاتلة الجيل الخامس هو السبب لعدم إطلاق عملية تصنيع طائرات J-20 على نطاق واسع حتى الآن.

ويشار إلى أن الصين أوجدت أخيراً محركاً يناسب طائرة J-20 على أفضل نحو هو WS-15.

وقالت صحيفة South China Morning Post الصادرة في هونغ كونغ إن الصين ستبدأ الإنتاج الصناعي لمحركات WS-15 في أقرب وقت لكي تكون مالكة لأعداد كبيرة منها في نهاية عام 2018.

وذكرت الصحيفة أن صانع محرك WS-15 تمكن من إزالة العوائق التي كانت تؤثر على أداء المحرك الجديد ومنها مشكلة تسخين ريش التربينة.

وقالت صحيفة روسية إن الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت أن روسيا والصين أقبلتا على صنع مقاتلات الجيل الخامس في محاولة لإنهاء سيطرة الولايات المتحدة على العالم.