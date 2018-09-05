إحصائية رسمية: أكثر الأسماء شيوعا في إسرائيل "محمد"

أصدرت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل إحصائية بتعداد السكان، فضلا عن أكثر الأسماء شيوعا بينهم.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية الرسمية على "فيسبوك" أن تعداد السكان عشية رأس السنة العبرية وصل إلى 8 ملايين و907 آلاف مواطن، منهم 1.86 مليون عربي، لافتة إلى أن معظم الإسرائيليين راضون عن حياتهم.

وعن أكثر الأسماء شيوعا، كتبت الصفحة: "مرة أخرى يتصدر اسم (محمد) قائمة الأسماء الأكثر شيوعا بين المواليد الجدد في إسرائيل، وفقا للمعطيات التي نشرتها وزارة الداخلية الإسرائيلية مع انتهاء السنة العبرية وقرب حلول السنة العبرية الجديدة".

وكانت الدائرة أعلنت أن عدد السكان في دولة إسرائيل عشية رأس السنة الميلاديّة السابقة يقدر عدد سكان إسرائيل حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017 بنحو 8.8 مليون مواطن.

يعيش فيها 6.5‏ مليون مواطن يهودي (‏74.6%‏ من إجمالي السكان)؛ ‏1.8‏ مليون عربي (‏20.9%‏)؛ و ‏400.000 آخرين (‏4.5%‏). وقد شهد عام 2017 زيادة في حجم سكان إسرائيل نسبتها %1.9. طرأت زيادة نسبتها %82 بسبب التكاثر الطبيعي و- %18 بسبب الهجرة الدولية.

وُلد في عام 2017 نحو 180.000 طفل في إسرائيل، وقدم إليها نحو 27.000 قادم جديد. الدول الأساسية التي قدم منها القادمون الجدد هذا العام هي: روسيا (‏27.1%‏)، أوكرانيا (‏25.5%‏)، فرنسا (‏13%‏)، والولايات المتّحدة (‏9.8%‏).

طرأت زيادة نسبتها %86 في الوسط اليهودي بسبب التكاثر الطبيعي، أما في المجتمع العربي فطرأت زيادة نسبتها %94 بسبب التكاثر الطبيعي، وحدثت زيادة في عدد السكان الآخرين بسبب الهجرة.