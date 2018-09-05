رئيس أبخازيا في دمشق ويشكر الأسد على قراره الشجاع (فيديو)

أكد رئيس أبخازيا شكره وتقديره الكبيرين لقرار سوريا الشجاع بالاعتراف بسيادة أبخازيا واستقلالها، مجددا وقوف بلاده وتضامنها مع الشعب السوري وقيادته في مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky الاتحاد الأوروبي يدين اعتراف سوريا بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

أعرب الرئيس الأبخازي راؤول خادجيمبا عن شكره وتقديره الكبيرين لقرار سوريا الشجاع بالاعتراف بسيادة أبخازيا واستقلالها وجدد وقوف بلاده وتضامنها مع الشعب السوري وقيادته في مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له، معبرا عن ثقته بقدرة السوريين على استعادة الأمن والأمان وإلحاق الهزيمة بكل من لا يريد السلام في سوريا.

وجاء حديث الرئيس الأبخازي خادجيمبا خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد له، اليوم الأربعاء، في العاصمة دمشق، حيث يقوم الرئيس خادجيمبا على رأس وفد رسمي رفيع بزيارة إلى سوريا وتستمر أربعة أيام. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وعقد الرئيسان الأسد وخادجيمبا جلسة مباحثات موسعة تم خلالها التأكيد على أن هذه الزيارة تشكل أساسا لتطوير العلاقات الثنائية بما يلبي مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره، هنأ الرئيس الأسد الرئيس خادجيمبا بالذكرى العاشرة لاستقلال أبخازيا وأكد أهمية أن يترافق اتفاق الجانبين في المواقف السياسية مع تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة تشكل قاعدة لبناء علاقات متينة على مختلف الأصعدة.

وفي ختام المباحثات وقع الرئيسان الأسد وخادجيمبا معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أبخازيا.

وكانت قد جرت للرئيس خادجيمبا مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الشعب حيث كان الرئيس الأسد في مقدمة مستقبليه.

ويضم وفد جمهورية أبخازيا غينادي غاغوليا رئيس الوزراء وبارتسيتس بيسلان قسطنطينفيتش مدير إدارة رئيس الجمهورية، ومحمد كيلبا سكرتير مجلس الأمن، وكوفي داور فاديميتش وزير الخارجية، وميراب كيشماريا وزير الدفاع وإدغور أردزينبا وزير الاقتصاد.