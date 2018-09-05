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15:39 05 سبتمبر/ أيلول 2018
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    رئيسة تحرير آر تي و سبوتنيك، مارغريتا سيمونيان

    سيمونيان تصف تقرير فرنسا عن "آر تي" و"سبوتنيك" بالمضحك والمنافق

    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    العالم
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    وصفت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، اليوم الأربعاء، التقرير المقترح بعدم اعتماد موظفي قناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" في فرنسا بالسخيف، مشيرة إلى نفاق موقف معديه فضلا عن كامل "الأغنية الغربية" حول الديمقراطية وحرية التعبير.

    موسكو — سبوتنيك. وقالت سيمونيان بسخرية على الهواء في قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "هذا موقف نفاق، كما هو الشأن عموما في هذه الأغنية الغربية عن الديمقراطية وحريه التعبير. نفاق منذ البداية. يقولون، إننا لا شيء، نحن وزارة الدفاع، ولا نتدخل في شؤون الصحفيين، وسائل الإعلام حرة. ولكن نخبركم- أن لا تعتمدوهم في أي مكان ولا تسمحون لهم بالوصول إلى أي مكان، وأنتم هناك تصرفوا بمعرفتكم، لأننا لا نأمركم".

    مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة سبوتنيك وقناة RT التلفزيونية
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    سيمونيان تصف تقرير المخابرات الأمريكية بالهذيان والأكاذيب
    وأشارت سيمونيان إلى أنه "نحن متهمون بكل الخطايا التي تحدث، وبنشر الأخبار المزيفة، وبهذا الشكل يمارسون نشر أخبار مزيفة، لأنهم يتهموننا، كما كان الحال خلال الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، بأننا نشرنا مقالات مزيفة والتي لم نقم بها أبدا… إن جميع التحيزات القديمة، لا سيما في هذه الوزارات والإدارات، أصبحت أقوى من أي وقت مضى، ويتم صبها في مثل هذه التقارير المضحكة والمسلية".

    وأضافت أنه بعد أن قامت وزارة العدل الأميركية بإدراج "آر تي أميركا" إلى قائمة العملاء الأجانب بموجب قانون الوكلاء الأجانب لعام 1938، تم رفض اعتماد "آر تي" في الكونغرس.

    وفي هذا السياق كان عضو لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الاتحاد الروسي، إيغور موروزوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بلاده قد تتخذ تدابير رد مماثلة بحق وسائل الإعلام الفرنسية في حال رفضت باريس اعتماد "سبوتنيك" و "آر تي".

    وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت في وقت سابق تقريرا مطولا، يقترح من بين أمور أخرى ، عدم إصدار شهادات اعتماد لصحفيي قناة " آر تي" و وكالة "سبوتنيك".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قناة آر تي, وكالة سبوتنيك, مارغريتا سيمونيان, إيمانويل ماكرون, فرنسا, روسيا
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