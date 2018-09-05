سيمونيان تصف تقرير فرنسا عن "آر تي" و"سبوتنيك" بالمضحك والمنافق

موسكو — سبوتنيك. وقالت سيمونيان بسخرية على الهواء في قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "هذا موقف نفاق، كما هو الشأن عموما في هذه الأغنية الغربية عن الديمقراطية وحريه التعبير. نفاق منذ البداية. يقولون، إننا لا شيء، نحن وزارة الدفاع، ولا نتدخل في شؤون الصحفيين، وسائل الإعلام حرة. ولكن نخبركم- أن لا تعتمدوهم في أي مكان ولا تسمحون لهم بالوصول إلى أي مكان، وأنتم هناك تصرفوا بمعرفتكم، لأننا لا نأمركم".
وأضافت أنه بعد أن قامت وزارة العدل الأميركية بإدراج "آر تي أميركا" إلى قائمة العملاء الأجانب بموجب قانون الوكلاء الأجانب لعام 1938، تم رفض اعتماد "آر تي" في الكونغرس.
وفي هذا السياق كان عضو لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الاتحاد الروسي، إيغور موروزوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بلاده قد تتخذ تدابير رد مماثلة بحق وسائل الإعلام الفرنسية في حال رفضت باريس اعتماد "سبوتنيك" و "آر تي".
وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت في وقت سابق تقريرا مطولا، يقترح من بين أمور أخرى ، عدم إصدار شهادات اعتماد لصحفيي قناة " آر تي" و وكالة "سبوتنيك".
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