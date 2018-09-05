غريفيث: استعرضت التفاصيل مع الحوثي وهو يتطلع لإحراز تقدم سريع في المشاورات

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أنه استعرض سلسة من التفاصيل مع عبد الملك الحوثي مشيرا إلى أن الأخير يتطلع بالفعل لاحراز تقدم سريع في المشاورات.

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI "أنصار الله": دول التحالف تعرقل سفر وفدنا إلى مشاورات جنيف

جنيف — سبوتنيك . اعتبر المبعوث الأممي الخاص لدى اليمن ، مارتين غريفيث، أن ما يقال عن شرط وقف إطلاق النار لبدء المباحثات غير مقبول حيث أنه يعتبر فرضا لشروط مسبقة للمباحثات.

وقال غريفيث، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في جنيف، "البعض يقول إن وقف إطلاق النار ضروري لبدء المحادثات. أنا لا أوافق على ذلك لأن هذا يعتبر الدخول في منطقة فرض الشروط".

وأشار غريفيث إلى أنه "استعرض سلسة من التفاصيل مع عبد الملك الحوثي وهو بالفعل يتطلع لإحراز تقدم سريع في المفاوضات".

وأضاف غريفيث أنه "لا يوجد جدول أعمال خلال الأيام الثلاثة القادمة والبنود مفتوحة إذا كنا بحاجة للتمديد سنمدد".