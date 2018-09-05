هايلي: شرط أمريكي جديد لإنهاء "صفقة القرن"

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ريشت 13"، ظهر اليوم الأربعاء، أن نيكي هايلي المبعوثة الأمريكية في الأمم المتحدة رأت أنه على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) حضور مائدة المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، حتى يتم الانتهاء من "صفقة القرن".
ورأى الموقع الإخباري أن هايلي ثمنت دور كل من مستشار الرئيس الأمريكي، صهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وقالت إنهما قاما بدور فعال في توصيل فكرة "صفقة القرن" للأطراف المسؤولة، وقاما بدور كبير بهدف التوصل لحل في الشرق الأوسط.
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