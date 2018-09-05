هايلي: شرط أمريكي جديد لإنهاء "صفقة القرن"

قالت نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة إنه كي يتم الانتهاء من "صفقة القرن" لابد من حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس المفاوضات.

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ريشت 13"، ظهر اليوم الأربعاء، أن نيكي هايلي المبعوثة الأمريكية في الأمم المتحدة رأت أنه على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) حضور مائدة المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، حتى يتم الانتهاء من "صفقة القرن".

© REUTERS / MIKE SEGAR نيكي هايلي: الولايات المتحدة ملتزمة بالصفقة مع إيران

وأكد الموقع الإلكتروني العبري أنه من الواجب موافقة الرئيس أبو مازن على بنود وتفاصيل "صفقة القرن"، وعليه أن يحضر طاولة المفاوضات من أجل شعبه، رغم أن هناك تحفظات من الطرف الإسرائيلي، أيضا، على حد قولها.

ورأى الموقع الإخباري أن هايلي ثمنت دور كل من مستشار الرئيس الأمريكي، صهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وقالت إنهما قاما بدور فعال في توصيل فكرة "صفقة القرن" للأطراف المسؤولة، وقاما بدور كبير بهدف التوصل لحل في الشرق الأوسط.