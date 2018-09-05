الدفاع الروسية تعلن عن مؤتمر دولي تاريخي في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال جلسة هيئة التنسيق الوزارية المشتركة لإعادة اللاجئين إلى الأراضي السورية: "الرئيس بشار الأسد تلقى بإيجابية استثنائية، مبادرة عقد مؤتمر دولي في سوريا حول اللاجئين وعين بالفعل ممثلين عن القيادة السورية لإعداد فعاليات معينة في المنتدى".
ووفقا له، سيسمح المؤتمر بجمع حول طاولة واحدة سفراء النوايا الحسنة من الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين، وتوحيد الجهود في إعادة الحياة السلمية إلى هذا البلد.
يذكر أن موعد انعقاد هذا المؤتمر وصيغته لم تحدد بعد.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 تموز/ يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية في 36 دولة التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين.
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