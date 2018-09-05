الدفاع الروسية تعلن عن مؤتمر دولي تاريخي في سوريا

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن مؤتمرا تاريخيا حول عودة اللاجئين سيعقد في سوريا، حيث ستتم دعوة الدول المهتمة والأمم المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال جلسة هيئة التنسيق الوزارية المشتركة لإعادة اللاجئين إلى الأراضي السورية: "الرئيس بشار الأسد تلقى بإيجابية استثنائية، مبادرة عقد مؤتمر دولي في سوريا حول اللاجئين وعين بالفعل ممثلين عن القيادة السورية لإعداد فعاليات معينة في المنتدى".

© REUTERS / HANDOUT الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين

وأضاف: "نأمل جدا بالمشاركة المباشرة من قبل كل الدول والمنظمات الدولية، وأولها هياكل منظمة الأمم المتحدة في هذا الحدث التاريخي بحق بالنسبة لسوريا".

ووفقا له، سيسمح المؤتمر بجمع حول طاولة واحدة سفراء النوايا الحسنة من الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين، وتوحيد الجهود في إعادة الحياة السلمية إلى هذا البلد.

يذكر أن موعد انعقاد هذا المؤتمر وصيغته لم تحدد بعد.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 تموز/ يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية في 36 دولة التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين.