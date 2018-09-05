الرئيس اللبناني: المبادرة الروسية فرصة لتنظيم عودة النازحين

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الأربعاء، على موقف لبنان الداعي إلى تسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، وعدم ربط هذه العودة بالتوصل إلى حل سياسي، خاصة وأن مجموعة كبيرة منهم أبدت رغبة في ذلك.

استقبل الرئيس اللبناني بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ممثل ولاية فرجينيا الأمريكية السيناتور ريتشارد بلاك، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات المحلية والإقليمية لا سيما موضوع النازحين السوريين، كما تطرق البحث إلى السياسة الأمريكية حيال الوضع في الشرق الأوسط.

© Sputnik . Natalia Seliverstova روسيا تدعو دي ميستورا للمساهمة في الفصل بين المعارضة والإرهابيين في سوريا

وأشار عون خلال لقائه بلاك، إلى "أن المبادرة الروسية فرصة لتنظيم العودة، ويفترض بالمجتمع الدولي أن يتعاون في سبيل تسهيلها."

وأعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن مؤتمرا تاريخيا حول عودة اللاجئين سيعقد في سوريا، حيث ستتم دعوة الدول المهتمة والأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 تموز/ يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية في 36 دولة التي يوجد فيها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين.