ميلادينوف: هدم "الخان الأحمر" يقوض حل الدولتين

قال نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن تدمير قرية الخان الأحمر يقوض حل الدولتين ويناقض القانون الدولي.

© REUTERS / Francois Lenoir موغيريني تحذر إسرائيل من عواقب تدمير "خان الأحمر"

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على لسان نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للشرق الأوسط ، دعوته إسرائيل بوقف هدم قرية الخان الأحمر، وعدم نقل التجمعات البدوية في الضفة الغربية من مكانها.

وأفادت القناة العبرية بأن ميلادينوف يرى أن هدم السلطات الإسرائيلية لقرية الخان الأحمر يقوض أركان حل الدولتين، وهو في الوقت نفسه يناقض القانون الدولي.

ניקולאי מלדנוב, שליח האו"ם למזרח התיכון, על הריסת הכפר הבדואי חאן אל-אחמר: "האו"ם קורא לישראל לחדול מהרס הרכוש הפלסטיני וממאמציה להעביר יישובים בדואים בגדה המערבית ממקומם. הפעולות האלו חותרות תחת פתרון שתי המדינות ומנוגדות לחוק הבינ"ל" @yosefyisrael25 https://t.co/Ui8jNKKx9N — חדשות עשר (@news10) September 5, 2018

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير الفلسطيني، وليد عساف، قد بدء اعتصاما مفتوحا في الخان الأحمر، لحمايته من الهدم، وذلك بعد صدور قرار نهائي من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم وإخلاء قرى الخان الأحمر.