بعد كشف المقترحات السرية... إیران وقطر تبحثان تعزيز التعاون الدولي

أجرى سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي محادثات مع نظيره القطري الشيخ علي بن جاسم آل ثاني.

وتناول غريب آبادي وآل ثاني في المحادثات أحدث المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنظمات الدولية، وتعزيز التعاون في أطر هذه المنظمات.

© Sputnik . Ramil Sitdikov مجلة: "ضربة للمقاطعة"... مقترحات إيران السرية للحصول على نصيب من "تورتة" قطر الثمينة وكان تقرير صحفي أمريكي قد كشف عن أن إيران بدأت فعليا في استغلال تأثيرات المقاطعة التي تعاني منها قطر، من أجل الحصول على نصيب، فيما وصفته التقارير بـ"تورتة قطر الثمينة".

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول أن إيران تسعى حاليا لتعزيز علاقاتها مع قطر، من أجل الفوز بنصيب من "تورتة" استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، والتي وصفتها المجلة بأنها ستكون ضربة موجهة إلى دول المقاطعة.

وأوضحت المجلة أن إيران عرضت فعليا على قطر المساعدة في تنظيم البطولة، سواء فيما يتعلق بالأمور اللوجيستية أو البنى التحتية للمونديال.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وكذلك روابط النقل مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، ونفت الدوحة هذا الاتهام ووصفت المقاطعة بأنها محاولة للمساس بسيادتها.

ومثلت تلك المقاطعة ضربة بالنسبة لقطر واستعداداتها بالنسبة للمونديال، والقول للمجلة الأمريكية، خاصة بعد إغلاق الحدود البرية مع السعودية، وهو ما عرقل مسار استيراد مواد البناء الخاصة بملاعب كأس العالم، وغيرها من البنى التحتية، علاوة على إغلاق طريق تجاري رئيس آخر كان يستخدم ميناء جبل علي في دبي.

وأجبرت قطر، بسبب قرارات دول المقاطعة، على اعتماد شركاء آخرين تحويل معظم حركاتها إلى طرق وموانئ أخرى في إيران وسلطنة عمان.