قناة عبرية: فشل لقاء "القائمة العربية المشتركة" بأعضاء الاتحاد الأوروبي

ذكرت القناة العشرين العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن فيدريك موغيرني، وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قالت لأعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست إن قانون "القومية" هو شأن إسرائيلي داخلي.
وأشارت القناة العبرية إلى أن الوفد العربي من الكنيست الإسرائيلي كان يضم ستة أعضاء، هم مسعود غنايم، وجمال زحالقة، وأحمد الطيبي، ويوسف جبارين، وطلب أبو عرار، وطلبو ضم جماعات إسرائيلية إرهابية لقائمة المنظمات المحظورة لدى الاتحاد الأوروبي.
من بين هذه الجماعات والمنظمات الإسرائيلية، "لاهافا"، و"تاج محير" و"كاهانا حي".
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