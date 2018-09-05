قناة عبرية: فشل لقاء "القائمة العربية المشتركة" بأعضاء الاتحاد الأوروبي

أفادت قناة عبرية أن أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست فشلوا في توصيل رأيهم حول قانون "القومية" إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ذكرت القناة العشرين العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن فيدريك موغيرني، وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قالت لأعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست إن قانون "القومية" هو شأن إسرائيلي داخلي.

© AP Photo / Ariel Schalit الكنيست يؤجل التصويت على إقصاء النائب عن القائمة العربية المشتركة

وأوردت القناة الإسرائيلية أن لقاء موغيرني بأعضاء القائمة العربية باء بالفشل، نتيجة لعدم توقع العرب بأن وزيرة خارجية الاتحاد ترد عليهم بهذا الرد المفاجيء، حيث سبق وطلب أعضاء الكنيست العرب بإدانة إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، على خلفية إصدار قانون "القومية".

وأشارت القناة العبرية إلى أن الوفد العربي من الكنيست الإسرائيلي كان يضم ستة أعضاء، هم مسعود غنايم، وجمال زحالقة، وأحمد الطيبي، ويوسف جبارين، وطلب أبو عرار، وطلبو ضم جماعات إسرائيلية إرهابية لقائمة المنظمات المحظورة لدى الاتحاد الأوروبي.

من بين هذه الجماعات والمنظمات الإسرائيلية، "لاهافا"، و"تاج محير" و"كاهانا حي".