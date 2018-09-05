نتنياهو يأمر بإغلاق سفارة إسرائيل بباراغواي بعد إعادة الأخيرة سفارتها لتل أبيب

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأربعاء، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في باراغواي، عقب إعلان وزير خارجيتها إعادة سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.



القاهرة، 5 سبتمبر - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لنتنياهو في بيان عبر تليغرام، أن " رئيس الوزراء نتنياهو ، أوعز لوزارة الخارجية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في باراغواي". © REUTERS / Ronen Zvulun إيفانكا ترامب تحتفل بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس على طريقتها الخاصة وأضاف إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار باراغواي الاستثنائي الذي سيعكر صفو العلاقات بين البلدين".

كان وزير خارجية باراجواي، قد قال للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعيد سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب. في تراجع عن قرار اتخذه في مايو/أيار الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، بنقل موقع السفارة إلى القدس.

وقال الوزير لويس ألبرتو كاستيليوني "تريد باراجواي المساهمة في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط".

كان كارتيس قد سافر إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة، في مايو/أيار الماضي. وتولي خلفه ماريو عبده السلطة، الشهر الماضي.