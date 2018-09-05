من سوريا... سيناتور أمريكي يعبر عن سعادته بعودة الأمان وينتقد حكومة بلاده

عبر السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك عن سعادته بعودة الأمان إلى سورية وأمله في أن يتم القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية، معتبرا أنه على العالم أجمع أن يفرح بالانتصارات التي تحققها سوريا.

في تصريح للصحفيين لدى مغادرته الأراضي السورية عند معبر جديدة يابوس اليوم لفت بلاك إلى أنه لمس خلال زيارته إلى سورية محبة الشعب السوري لجيشه وقيادته الذين حافظوا على وحدة البلاد وأعادوا الأمان إليها، وفقا لوكالة "سانا".

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وأشار بلاك إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه سورية وحلفاؤها يحاربون تنظيم " داعش " الإرهابي كان الدعم والأوامر والتمويل يأتي للتنظيم من قبل الاستخبارات الغربية في بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وقطر وتركيا.

وأشاد بلاك بما لمسه من حالة الأمان والاستقرار في المناطق التي زارها ودور المصالحات التي رعتها الدولة السورية ونشرت السلام في أرجاء البلاد وأعادت الناس إلى بيوتهم وأعمالهم.

وانتقد بلاك الدبلوماسيين الأمريكان الذين لا يتوقفون عن تهديد الشعوب بالحرب والقتل وفرض العقوبات بدل البحث عن أرضية مشتركة للتعاون بين الدول والشعوب.