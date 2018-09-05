من سوريا... سيناتور أمريكي يعبر عن سعادته بعودة الأمان وينتقد حكومة بلاده

في تصريح للصحفيين لدى مغادرته الأراضي السورية عند معبر جديدة يابوس اليوم لفت بلاك إلى أنه لمس خلال زيارته إلى سورية محبة الشعب السوري لجيشه وقيادته الذين حافظوا على وحدة البلاد وأعادوا الأمان إليها، وفقا لوكالة "سانا".
وأشاد بلاك بما لمسه من حالة الأمان والاستقرار في المناطق التي زارها ودور المصالحات التي رعتها الدولة السورية ونشرت السلام في أرجاء البلاد وأعادت الناس إلى بيوتهم وأعمالهم.
وانتقد بلاك الدبلوماسيين الأمريكان الذين لا يتوقفون عن تهديد الشعوب بالحرب والقتل وفرض العقوبات بدل البحث عن أرضية مشتركة للتعاون بين الدول والشعوب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)