وزير الخارجية التركي: نبذل جهودنا لمنع هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تبذل الجهد وتجري اتصالات بإيران وروسيا لمنع هجوم القوات الحكومية السورية على محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، هايكو ماس، في أنقرة "نبذل جهودا من أجل منع هجوم النظام على إدلب وانتهاكاته لوقف إطلاق النار"، مضيفا أن "من الواضح أن النظام يرغب في السيطرة على إدلب".

© Sputnik . Sergey Guneev موسكو: لا سلام مع الإرهابيين في إدلب

وتابع أوغلو : "سنبذل جهودا في قمة طهران (المقررة الجمعة القادمة بين الدول الثلاث) من أجل خروج قرار يقضي بمنع انتهاكات النظام في إدلب".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "نواصل اتصالاتنا مع إيران وروسيا، والهجمات التي نفذت أمس هدفها السيطرة على إدلب"، وتابع: "أخبرنا روسيا بأن الهجمات على إدلب خاطئة".

ويواصل الجيش السوري حشد تعزيزاته على محاور إدلب وريف حماة الشمالي، فيما نقلت صحيفة "الوطن" السورية أن أنقرة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى نقطة المراقبة التركية في مورك التي تقع في ريف حماة الشمالي على الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.