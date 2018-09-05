ترامب: لم أناقش اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد

© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page وزير إسرائيلي: لا علم لدي عن إصدار ترامب أمرا بقتل الأسد

القاهرة — سبوتنيك. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، التقارير الإعلامية، التي تشير إلى أنه أمر باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في واشنطن ، "إنه لم يناقش اغتيال الزعيم السوري بشار الأسد، كما يذكر الصحفي بوب وودوارد في كتابه الجديد عن إدارة ترامب".

وفي السياق ذاته، ذكر الكاتب والصحفي الأمريكي، بوب وودوارد، عن أن الرئيس ترامب، اتصل بوزير الدفاع جيمس ماتيس في عام 2017، وطلب منه اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد.

وكشف وودوارد، في كتابه الجديد "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، عن أن الرئيس الأمريكي، أمر وزير دفاعه جيمس ماتيس، في العام الماضي 2017، بقتل الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب مزاعمه في الكتاب، أشار وودوارد إلى أن ترامب أخبر ماتيس في محادثة هاتفية، إنه يريد قتل الأسد، بعدما أطلق هجوما كيميائيا مزعوما على المدنيين في شهر أبريل/ نيسان في 2017، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وطالب ترامب، في بداية المحادثة، مستخدما "عبارات غير لائقة" بالقضاء على الأسد، إذ قال لماتيس: "دعونا نقتله، دعونا نتصرف، دعونا نقتل الكثير منهم"، ولكن ماتيس رفض الانصياع للأمر، وقال لمساعده بعد إنهاء المكالمة: "لن نفعل أي شيء من هذا القبيل، سنتصرف بطريقة أكثر توازنا". بحسب رواية وودوارد، التي نقلتها الصحيفة.